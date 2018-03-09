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» » Украина – лучшее место для контрабанды, - эксперт

Украина – лучшее место для контрабанды, - эксперт


Добавлено: 09 мар 2018 в 22:35, Категория: Политика
Украина – лучшее место для контрабанды, - эксперт
Сегодня на территории Украины буквально процветает контрабанда наркотических средств, различного оружия и так далее.

Такое мнение выразил один из украинских экспертов, занимающий ранее пост в правительстве, Олег Рыбачук.

"То, что через Украину и линию разграничения проходит большой, стабильный, мощный канал контрабанды тяжелых наркотиков и оружия, это я слышал от высокого уровня европейских аналитиков. Они были шокированы. И откровенно говорят, что там задействованы представители и военных сил, и СБУ, и о том, что "наверху" не могут не знать, что здесь происходит. И если нет команды "фас", то все это (контрабанда – "24") и проезжает по многим каналам", – сказал политический эксперт.
Также он подчеркнул наличие одного из самых больших рынков оружия на территории всей Европы.


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Добавлено: 09 мар 2018 в 22:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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