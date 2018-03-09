В Госдепе вновь заявили, что не получали приглашения на встречу с Лавровым

В Госдепе вновь заявили, что не получили формального приглашения на встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

В ходе брифинга она сообщила, что формального приглашения от российской стороны не поступало. При этом она отметила, что за последние три месяца Тиллерсон и Лавров обсуждали различные темы девять раз.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал ситуацию с возможной встречей с Лавровым. По его словам, график встреч уже составлен.

Спорная ситуация вокруг встречи Тиллерсона и Лаврова в Эфиопии, где они оба были в четверг, возник из-за заявлений Госдепа. При этом в российском посольстве сообщили, что запрос был направлен еще 2 марта.