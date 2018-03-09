В Харькове эвакуировали полторы тысячи человек из ночного клуба

В Харькове из ночного клуба эвакуировали 1500 человек в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

«Около 03.05 в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице «23 Августа» в центральном Шевченковском районе города. На место выехали следователи, эксперты-взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали 1500 человек. Эксперты проверили около 1 700 кв. м площади помещения. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не было обнаружено», – сообщили полицейские.

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к ложному вызову.

Напомним, 18 февраля в Киеве закрывали 6 станций метро из-за сообщения о минировании.

Фото: пресс-служба Нацполиции