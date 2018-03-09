В Харькове из-за минирования из ночного клуба эвакуировали 1,5 тыс человек

В Харькове из одного из ночных клубов эвакуировали 1500 человек в связи с сообщением о минировании.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают: «Около 03.05 в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице „23 Августа“ в центральном Шевченковском районе города. На место выехали следователи, эксперты-взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали 1500 человек. Эксперты проверили около 1 700 кв. м площади помещения. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не было обнаружено».

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к ложному вызову.

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