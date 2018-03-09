В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие

В Польше на дороге к Перемышлю автомобиль Ford, перевозивший украинцев, съехал на встречную полосу на скользкой дороге и въехал под колеса грузовика.

Местная полиция сообщила, что водитель Ford, двигаясь по направлению к Перемышлю, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.

На момент столкновения в микроавтобусе находились шесть человек. При этом водитель и пассажир погибли на месте. Четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Отмечается, что один из пострадавших в тяжелом состоянии был транспортирован вертолетом спасательной службы.

Известно, что украинцы ехали из Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста.

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