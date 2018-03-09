Загадка ареста генерала Рубана: Донбасс, ФСБ, СБУ, Медведчук и другие слагаемые

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержание руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» генерал-полковника Владимира Рубана не является случайным.

«Никаких освобождений не будет. И это не случайное задержание», — написал Луценко в соцсети в комментарии к посту известного волонтёра «АТО» Мирослава Гая.

Сам «волонтёр» отметил, что Рубана задержали представители Государственной погранслужбы на пункте пропуска Майорск на Донбассе.

«Один из главных агентов пропутинской администрации в ОРДЛО, доверенный Медведчука, попался на перевозке огромного арсенала оружия из оккупированных территорий в Украину. Он был задержан в 9:15 на пункте Майорск пограничниками. По последней информации, преступника передали в СБУ», — отметил Гай.

Гай заявил, что Рубан кобы незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных.

«Для этого ему была отведена роль переговорщика. Он давно был под колпаком у СБУ. Сейчас его попытаются отмазать Медвечуковские. В интернете уже разгоняется волна, что Рубан связной Порошенко в ОРДЛО, хотя его связи с Медведчуком известны с 2014 года. Делается это для того, что бы его отпустили. Что бы испугались дискредитацию Президента и не посадили», — пояснил волонтер.

Он добавил, что в ближайшее время будет возможность узнать, кто именно занимает пророссийскую позицию.

«Сейчас будет включен весь ресурс для освобождения Рубана и мы сможем узнать — кто реально занимает пророссийскую позицию, какие бабки задействованы для агентуры, кто сотрудничает с россиянами в СБУ, прокуратуре, судах и если кроты в администрации Президента», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Рубан уже доставлен в СИЗО в Мариуполе.