Жена Колина Ферта Ливия подтвердила свой роман с журналистом и заявила на бывшего любовника в полицию

Ливия Джуджолли и Колин Ферт

Личная жизнь жены 57-летнего Колина Ферта стала предметом обсуждения в прессе и прибавила работы полицейским. 48-летняя Ливия Джуджолли, которая замужем за британским актером больше 20 лет и вместе с ним растит двух сыновей, обвинила 55-летнего журналиста Марко Бранкаччиа в преследовании.

Ливия подтвердила, что у нее был роман с Марко, когда она и Ферт переживали кризис и на время решили разойтись. Представители актерской пары прокомментировали скандал.

Несколько лет назад Колин и Ливия приняли решение разойтись. В то время у Ливии была непродолжительная связь с ее давним другом, господином Бранкаччиа. Но супруги воссоединились. Однако господин Бранкаччиа в течение нескольких месяцев преследовал Ливию, есть доказательства. По понятным причинам супруги не хотели предавать эту историю огласке, – цитирует The Times представителей семьи Ферт.

Ливия Джуджолли и Колин Ферт

Супруги обратились в полицию, обвинив журналиста, работающего в итальянском информационном агентстве ANSA, в преследовании. Однако у Марко Бранкаччиа другая точка зрения на происходящее.

Она (Ливия Джуджолли – прим.ред.) хотела оставить Колина ради меня. Мое "преследование" выражалось в двух сообщениях в WhatsApp и электронном письме. Я писал ей, когда она разорвала наши отношения в июне 2016 года. Я написал Колину письмо о наших с Ливией отношениях, о чем теперь жалею, а она подала на меня жалобу, потому что боится, что я могу предать огласке ее рассказы о браке и работе. За год наших отношений она отправила мне несколько сотен сообщений о своих чувствах, фотографии, видеозаписи и даже дневник, – сказал Марко Бранкаччиа.

Марко Бранкаччиа

Ливия Джуджолли

Колин Ферт