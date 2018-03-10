Антрополог заявил, что нашли останки летчицы Амелии Эрхарт

Так в своей работе написал антрополог из Университета Теннеси Ричард Джанц.

Ее результаты размещены в Forensic Anthropology. Речь идет о человеческих останках, которые нашли еще 78 лет назад на острове, где нет людей. Ученый убежден в своей правоте на чуть ли не на 100%.

Амелия Эрхарт стала первой женщиной, которая совершила трансатлантический перелет. В 1937 году она исчезла. Спустя три года нашли останки, которые ученые изначально посчитали мужскими. Однако Джанц считает, что это была ошибка. Он тщательно изучил останки и провел анализ. В 99% случаев найденные на острове кости, вероятнее всего, принадлежали исчезнувшей летчице, чем кому-то другому.

Летом прошлого года исследовательская организация TIGHAR снова начала поиск останков летчицы.