Австралия может избежать новых американских пошлин на сталь и алюминий

Американский лидер Дональд Трамп 9 марта сообщил, что стороны обсуждают этот вопрос.

В своем аккаунте в Twitter он рассказал, что эту тему подняли во время телефонных переговоров с австралийским премьер-министром Малколмом Тернбуллом. Он хочет сохранить взаимовыгодные отношения с американской стороной. Вероятнее всего, Австралия пополнит список государств, которых новые повышенные пошлины на ввоз стали и алюминия обойдут стороной. Они еще не введены для Мексики и Канады. С ними ведутся переговоры по НАФТА. При успешном их завершении, новые пошлины их тоже совсем не коснутся.

Действие повышенных пошлин для остальных стран начнется 23 марта.

По мнению Трампа, промышленность Соединенных Штатов опустошили агрессивные способы ведения внешней торговли, практикуемые другими странами.