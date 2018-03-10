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Десятки тысяч человек поучаствовали в марше против абортов в Дублине


Добавлено: 10 мар 2018 в 23:25, Категория: Новости на сегодня
Десятки тысяч человек поучаствовали в марше против абортов в Дублине

Такую информацию сообщает Irish Times.

Причиной этого марша стал референдум, который должен пройти в конце весны в Ирландии. Там собираются поднять вопрос о легализации абортов. 

Участники марша выступали за сохранение восьмой поправки конституции страны о запрете абортов. Ее приняли 35 лет назад. Ее суть в том, что жизнь матери и ребенка одинаково ценны. Поправка запрещает аборты фактически в любых случаях. Ирландкам приходится делать аборт за границей. Нелегальные операции грозят лишением свободы на срок до 14 лет.

В стране организована кампания «Сохрани восьмую». Ее представитель сообщила, что есть только десять недель на то, чтобы убедить ирландцев проголосовать против отмены этой поправки. Католическая церковь также выступает против.   



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Добавлено: 10 мар 2018 в 23:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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