Два золота и серебро: первые медали сборной России на Паралимпиаде-2018 (ФОТО)

Российская биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала золото Паралимпиады-2018 в Пхенчане, показав лучший результат в забеге на 6 км в классе «стоя».

Дистанцию она преодолела за 17 минут 6,1 секунды, допустив один промах.

Второй стала еще одна представительница отечественной команды Анна Миленина, уступившая своей соотечественнице 16,3 секунды, не совершив ни одного неточного выстрела.

Обладательницей бронзовой медали стала украинка Людмила Ляшенко, с одним промахом уступившая Румянцевой 39,8 секунды.

Медали Румянцевой и Милениной стали первыми для паралимпийской команды России на Играх в Пхенчахане.

В следующей гонке на дистанции 6 км среди спортсменок с нарушением зрения победу также праздновала россиянка — Михалина Лысова.

Она преодолела дистанцию за 18 минут 48,3 секунды, не допустив на обоих огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место заняла украинка Оксана Шишкова. Она также не промахнулась ни разу, но уступила россиянке 38,5 секунды.

Бронзовой медалисткой стала Светлана Саханенко из Белоруссии. У нее три промаха и отставание от первого места в 1 минуту 40,9 секунды.

Таким образом, российские паралимпийцы завоевали на Играх уже три медали.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

Екатерина Румянцева и Анна Миленина после победной гонки на 6 км

Паралимпийская чемпионка Михалина Лысова