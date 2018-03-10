Guerlain выпускает обновленные бронзеры Terracotta: знаменитое средство с новейшей формулой

Бренд Guerlain в этом году выпускает свои знаменитые бронзеры Terracotta, которые получили обновленную формулу.

Terracotta Light Healthy Glow Powder теперь отличаются более легкой текстурой и обогащенным составом. В нем будут:

новые активные ингредиенты,минералы,антиоксиданты, защищающие кожу от действия свободных радикалов.

Каждый из бронзеров включает в себя сразу несколько оттенков — они имеют разную «тональность» и «температуру»: в итоге каждый продукт предлагает и темные, и светлые цвета, а также более насыщенные или более светлые участки. Благодаря этому макияжи можно варьировать, используя разные части бронзера для разных целей.

Оттенки расположены в виде узора солнца. Если смешать их в единый цвет, можно получить уникальный оттенок, придающий коже естественное сияние — как будто она легко озарена солнцем.

Благодаря уникальной формуле и хорошему подбору оттенков Guerlain Terracotta Light Healthy Glow Powder — продукты не только для лета. Их можно использовать круглый год:

Зимой — для оживления цвета лица,Летом — для подчеркивания естественного загара.

Особая изюминка — роскошный аромат средства. Это почти что «парфюм» — с верхними нотами бергамота, мандарина, сердечными солнечными нотами гардении, жимолости, жасмина, иланг-иланга и базовыми нотами дерева.

Всего будет предложено 6 оттенков Guerlain Terracotta Light Healthy Glow Powder Summer 2018. Новое средство уже доступно в продаже в крупных европейских интернет-магазинах.

Фото:00 Light Cool — светлый холодный01 Light Warm — светлый теплый02 Natural Cool — натуральный холодный03 Natural Warm — натуральный теплый04 Deep Golden — темный золотистый05 Deep Cool — темный холодный