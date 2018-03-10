Guerlain выпускает обновленные бронзеры Terracotta: знаменитое средство с новейшей формулой

Бренд Guerlain в этом году выпускает свои знаменитые бронзеры Terracotta, которые получили обновленную формулу.
Terracotta Light Healthy Glow Powder теперь отличаются более легкой текстурой и обогащенным составом. В нем будут:
новые активные ингредиенты,
минералы,
антиоксиданты, защищающие кожу от действия свободных радикалов.
Каждый из бронзеров включает в себя сразу несколько оттенков — они имеют разную «тональность» и «температуру»: в итоге каждый продукт предлагает и темные, и светлые цвета, а также более насыщенные или более светлые участки. Благодаря этому макияжи можно варьировать, используя разные части бронзера для разных целей.
Оттенки расположены в виде узора солнца. Если смешать их в единый цвет, можно получить уникальный оттенок, придающий коже естественное сияние — как будто она легко озарена солнцем.
Благодаря уникальной формуле и хорошему подбору оттенков Guerlain Terracotta Light Healthy Glow Powder — продукты не только для лета. Их можно использовать круглый год:
Зимой — для оживления цвета лица,
Летом — для подчеркивания естественного загара.
Особая изюминка — роскошный аромат средства. Это почти что «парфюм» — с верхними нотами бергамота, мандарина, сердечными солнечными нотами гардении, жимолости, жасмина, иланг-иланга и базовыми нотами дерева.
Всего будет предложено 6 оттенков Guerlain Terracotta Light Healthy Glow Powder Summer 2018. Новое средство уже доступно в продаже в крупных европейских интернет-магазинах.
Фото: