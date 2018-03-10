Добавлено: 10 мар 2018 в 23:07 ,

Идеальный ремонт - В гостях у Филиппа Киркорова (10.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Идеальный ремонт все серии бесплатно Идеальный ремонт. В гостях у Филиппа Киркорова последний выпуск 10 марта. Съемочная группа приехала в загородный дом к королю российской эстрады Филиппу Киркорову. Он попросил дизайнеров сделать детскую для своих детей. Но, осмотрев дом Филиппа, они решили не мелочиться и создать целый детский городок! Пока шли работы, Филипп успел съездить на гастроли вместе с Наташей Барбье, а также откровенно рассказать о своей жизни и своей семье. Во время чемпионата мира по футболу в Москве будет работать около восьмисот аккредитованных автомобилей такси. На период мундиаля город вводит для перевозчиков единые стандарты качества обслуживания.







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