К 2600 году люди полностью исчезнут, - ученый

Физик Стивен Хокинг заявил, что люди могут полностью исчезнуть к 2600 году. Отмечается, что ученый не видит положительного сценария развития жизни на Земле.Хокинг предсказал смерть человечества, выступая на саммите Tencent WE в Пекине. Он заявил, что увеличение количество населения и постоянное увеличение потребляемой энергии приведут к тому, что Земля станет «пылающим огненным шаром».Ученый убежден, что человечеству необходимо в срочном порядке колонизировать другие планеты, чтобы выжить. Хокинг обратился к инвесторам и попросил их поддержать проект, получивший название Breakthrough Starshot. Он намерен организовать полёт к Альфе Центавра – ближайшей звезде к Солнечной системе. Как считает Хокинг, именно в этом районе может быть расположена планета, пригодная для людей. Ученый добавил, что время пути составит 20 лет.