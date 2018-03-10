Ким Кардашьян вышла в свет в новом непривычном образе (ФОТО)

Ким Кардашьян не из тех звезд, которые придерживаются одного стиля годами.Она любит эксперименты и частенько шокирует поклонников кардинальной сменой образов. Сначала из жгучей брюнетки Кардашьян перекрасилась в платиновую блондинку, а недавно решилась на более смелый эксперимент и сделала розовое омбре.Добавим, что недавно в семье Ким Кардашьян произошло пополнение. Ребенка родила суррогатная мать. Роды прошли в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, где появились на свет двое старших детей Ким. За здоровьем суррогатной матери наблюдал семейный врач Кардашьян Пол Крейн.