Коллекция Chanel Rouge Coco весна-2018: новое прочтение совершенства губ

Бренд Chanel представил свою новую коллекцию средств для губ на весну-2018. Она носит название Rouge Coco Spring 2018 и объединяет крайне интересные новинки.

В коллекции — не только непосредственные помады и блески, но также новинк для щек и… ногтей. Работала над подбором средств креативный makeup-директор марки Лючия Пика.

Дух коллекции — свобода воображения. Она проявляется во всем — в подборе продуктов, в гамме оттенков, в настроениях, связанных с каждым средством. Chanel предлагает поддаваться импульсам, разрешать себе спонтанность, не подчиняться чужим правилам.

В коллекции можно будет выбрать:

Новые тинты для губ и щек Rouge Coco Lip Blush (6 оттенков) — гибридные средства, имеющие текстуру 2 в 1: это одновременно и нежный гель, и который легко ложится на кожу, и бархатный финиш, который словно «застывает» на ней;Помаду Rouge Coco Lipstick (3 новых оттенка — коралловый 480 Corail Vibrant, насыщенный розовый 482 Rouge Malicieux, малиновый 484 Rouge Intimiste);Помаду-блеска Rouge Coco Shine (3 новых оттенка — ярко-оранжевый 138 Poppy Orange, розовый 142 Rose Emotif, насыщенный красный 144 Rouge Irresistible),Блеск для губ Rouge Coco Gloss.

Уравновешивает коллекцию лак для ногтей Le Vernis Longue Tenue — бренд предлагает целых 6 оттенков.

Особое внимание Chanel предлагает обратить на тинты. Это революционная формула, дающая прекрасное увлажнение и улучшающая цвет лица. Даже те, кто раньше был равнодушен к средствам этого бренда, оцеят нежность текстуры, невесомость финиша, и за это отвечает комплекс Hydraboost, на котором основаны все средства линии Rouge Coco. В его составе — ухаживающие масла жожоба, подсолнечника, мимозы и производные натурального кокосового масла.

Также в состав средств входит специальный олигопептид — благодаря ему тинты придают губам дополнительный объем, а щекам дарят естественный румянец.

Использовать средство просто — 3 капель на желаемую зону будет достаточно. Их нужно будет просто растушевать похлопывающими движениями кончиков пальцев.

Тинты будут очень разными — в коллекции представлены:

персиково-розовый 410 Corail Naturel,оранжевый 412 Orange Explosif,нежный розовый 414 Tender Rose,неоново-розовый 416 Teasing Pink,красный 418 Rouge Captivant,шоколадно-бордовый 420 Burning Berry.Фото: