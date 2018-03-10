Добавлено: 10 мар 2018 в 19:02 ,

Музыкальная платформа. Праздничный концерт (09.03.2018) смотреть онлайн видео в хорошем качестве - Концерты все серии бесплатно Музыкальная платформа. Праздничный концерт последний выпуск 9 марта. Лучшие песни и музыканты, новогодняя атмосфера и неожиданные сюрпризы. Зрители станут свидетелями яркого шоу, так как каждый номер концертной программы представлен в виде отдельной постановки. Награды вручили 25 исполнителям. Зажгут праздничным настроением зрителей телеканала «Украина» с главной сцены страны Олег Винник, Наталья Могилевская, NK (Настя Каменских), MONATIK, Злата Огневич, НеАнгелы, DZIDZIO, Лісапетний Батальйон, ТІК, Оля Полякова, Александр Пономарев, Alekseev, Dilemma, Дилайс, Виталий Козловский, TamerlanAlena, TAYANNA, ALYOSHA, Виктор Павлик и другие.







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