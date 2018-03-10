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» » «Не дай Боже из холопа пана!» — о сути «украинцев»

«Не дай Боже из холопа пана!» — о сути «украинцев»


Добавлено: 10 мар 2018 в 06:05, Категория: Новости на сегодня
«Не дай Боже из холопа пана!» — о сути «украинцев»

Мы долгое время не знали и знать ничего не хотели об Украине и «украинцах».

Наши познания ограничивались крайне скудной и до безобразия корректной историей, которую написали в Советском Союзе. Конечно же, мы что-то слышали о кровавых хмельнитчине, петлюровщине, бандеровщине, но старались глубоко не углубляться в эти вопросы, живя по принципу: кто старое помянет, тому глаз вон…

Своих украинских братьев мы отличали разве что по окончаниям фамилий, но чаще всего вообще не задумывались о том, кто какой национальности. Все мы были советскими людьми: пионерами, комсомольцами, коммунистами.

Мы слушали одну и ту же музыку, смотрели одни и те же фильмы, угорали с одних и тех же анекдотов и думали, что между нами нет никакой разницы. Однако разница существовала и была предопределена самой историей, которая и сформировала то, что сегодня мы называем ментальностью.

Русский народ имеет практически непрерывную тысячелетнюю историю государственности. Даже во времена нахождения в имперском проекте Золотой Орды русские имели свою национальную элиту, могли свободно исповедовать свою веру и жить по своим законам и правилам.

Позднее, какими бы жестокими самодурами ни были русские князья, цари, императоры, генсеки, на каком бы языке ни говорила элита, она всё равно воспринималась своей. Русские имели государственность, благодаря которой сформировались единый великий и могучий русский язык, наука, культура, искусство и всё остальное, чем по праву сегодня гордится русский народ.

У «украинцев», считающих себя нерусскими, а Россию чужим для себя государством, всё складывалось по-другому: вне собственного государственного проекта, без собственной культуры и без своей национальной элиты. По сути, те, кого мы сегодня называем «свидомыми», это наследники холопов и крепостные Польши и Австро-Венгрии.

Если у малоруса всегда был Бог, Царь и Отечество, то у нерусского «украинца» ничего не было, кроме набора неких сказочных представлений о некой несуществующей «Украине». Причём придуманных не самими «украинцами», а их панами и господами. Поэтому понятие «Родина» и «государство» для «украинцев» не тождественны. Чужда им и культура высокого стиля. Потому что чужда простой и незатейливой культуре села.

У «украинцев» никогда не было государства, а лишь «оккупация», никогда не было культуры, а лишь «русификация», ну или «полонизация». Отсюда и странное отношение «украинцев» к государству и культуре как таковым.

Знаменитое украинское «переобувание в воздухе» также имеет свои корни в истории. В условиях, когда часть территории переходила от одного государства к другому, местному населению приходилось оперативно приспосабливаться к новой власти, чтобы занять хоть какой-то статус в обществе.

Поляки пришли — будем служить полякам, немцы пришли — будем служить немцам, советы пришли — будем встречать с цветами, но с дулей в кармане. Для людей, у которых есть Родина, своя культура и государство, подобный подход неприемлем, а для «украинцев», у которых нет ничего, вполне естественен.

И переход на сторону более сильного у них не считается предательством. Они так выживают, предпочитая сильных и богатых хозяев. Именно поэтому они так страстно преклоняются перед Европой и служат Америке.

Обратите внимание на то, с какой лёгкостью коммунистическая номенклатура УССР побросала свои партийные билеты и из интернационалистов превратилась в националистов. Партаппаратчики, спецслужбисты, пропагандисты, сексоты заговорили о российской оккупации и зверствах советской власти. Они не испытали никаких угрызений совести от того, что сами служили «оккупационному режиму».

В свою очередь, общество подобное перерождение элит также восприняло как должное. Само украинское общество «переобулось», прокляв, отторгнув и изгнав всех тех, у кого была Родина, была своя культура и свой родной зык. Их «украинцы» назвали «оккупантами».

Поэтому обретение независимости не привело к созданию действительно независимого государства. «Москальская» УССР просто «переобулась» на «европейскую» Украину, поменяв хозяина: Москву на Брюссель и Вашингтон.

И снова никого это особо не смутило, поскольку человек с психологией раба не может прожить без хозяина, наставника и покровителя. Правда, он обязательно его предаст, когда сочтёт это целесообразным. Смешно было наблюдать за тем цирком, который устроила так называемая украинская элита во время выборов президента США. Отчаянно играя на стороне кандидата в президенты США Хилари Клинтон, киевские «стратеги» очень быстро предали «своего кандидата», поскольку победил Дональд Трамп. Концепция резко поменялась.

О каких принципах может идти речь? Это у русских «сила в правде», а для бывших холопов вся сила в деньгах и власти.

В своём «национальном строительстве» украинцы, «забойщиками» у которых выступают галичане, воспроизводят тот опыт, который им достался от предков. Бывшие польские холопы воссоздают единственно известную и понятную им модель, в том числе в части межнациональных отношений.

Обратите внимание на аргументацию, к которой представители «титульной нации» прибегают, когда им требуется оправдать причины насильственной украинизации: все должны быть «украинцами», потому что теперь наша территория называется Украиной. По их мнению, именно поэтому все должны говорить на украинском языке, ходить в украинскую церковь и любить украинскую культуру.

Но если отбросить политкорректную вязь слов, то речь идёт о том, что «украинцы» под давлением комплекса неполноценности, «мэньшовартости» в условиях новой оккупации назвали себя панами, а всех остальных, не прогибающихся под новую концепцию «прогибания», записали в холопы.

Даже утрата Крыма не заставила «украинцев» взяться за голову и подумать о налаживании межнационального мира в стране. Холоп понимает силу и всех судит по себе. Воевать с Крымом, где была сконцентрирована группировка российских войск, в Киеве посчитали опасным. Страшно! Зато залить Донбасс кровью сочли вполне разумным, поскольку предполагали быструю и победоносную войну против гражданского населения. При этом, подписав после очередного отлупа Минские соглашения, «украинцы» даже не собирались их выполнять.

По мнению киевской власти, это был не договор, а хитрость, которая позволила выиграть время. В отличие от человека чести, для врожденного холопа любой договор — пустая бумажка для дураков.

Более того, привыкшие всех судить по себе, украинские стратеги пребывали в абсолютной уверенности, что российское руководство даст «заднюю» после того, как Запад введёт санкции. Просчитались, поскольку «украинцу» сложно понять мотивацию свободного человека. Давление на русских их мобилизует, заставляет собрать все силы в кулак и бороться. «Украинцы» же предпочитают приспосабливаться под сильного.

В мире существуют сотни народов, которые обрели свою государственность в ХХ веке. Они не претендуют на многое, а просто живут, занятые самими собой. У них нет славной истории, развитой науки, экономики и получившей всемирное признание культуры. Ничего страшного.

«Украинцам» не повезло: холопская претензия на панство не позволяет им жить спокойно. Они хотят вернуться в прошлое, но не как холопы, а как паны. Поэтому, отказавшись от всего русского, «украинцы» мечтают, чтобы всё у них было, как у «москалей». Однако потомки холопов не в состоянии понять и признать ошибки своих предшественников, а тем более изменить свою ментальность. Потому верить в успешность проекта «Украина» может только безумец.

Украина вообще существует до сих пор только лишь потому, что внешние силы не прилагают достаточных усилий для её уничтожения. Впрочем, с уничтожением собственной государственности украинцы справятся сами — в силу своей ментальности.

Не дай Боже из хлопа пана!

Сергей Белов



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Добавлено: 10 мар 2018 в 06:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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