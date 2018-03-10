Обрадович: игра в защите была ключом к победам БК "Локомотив" над "Гран-Канарией"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Надежная игра в защите стала ключом к победам "Локомотива-Кубани" в четвертьфинальной серии баскетбольного Кубка Европы с испанской "Гран-Канарией", заявил главный тренер краснодарцев Саша Обрадович.

"Локомотив-Кубань" в пятницу в гостях разгромил "Гран-Канарию" со счетом 80:59. Счет в четвертьфинальной серии до двух побед стал 2-0 в пользу железнодорожников.

"Я рад этой победе. Думаю, мы это заслужили. Мы были лучше в обоих матчах, доминировали над соперником, особенно в игре в обороне. Мы остановили их, все их атакующие варианты, и я рад, что мы прошли в полуфинал. Игра в обороне была ключом к успеху. Мы показали хорошую командную защиту", - заявил Обрадович, слова которого приводятся на официальном сайте турнира.