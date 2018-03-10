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Памела Андерсон поддержала сына после его драки с отцом Томми Ли


Добавлено: 10 мар 2018 в 07:36, Категория: Шоу-бизнес
Памела Андерсон поддержала сына после его драки с отцом Томми Ли

Недавно драка Томми Ли и его сына стала главной новостью в СМИ. Пользователи социальных сетей, куда Ли выкладывал подтверждения случившегося и свои комментарии, обсуждали причины происшествия и способы примирить семью. 50-летняя Памела Андерсон также решила не молчать и поделилась своими мыслями о конфликте.

Актриса опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором подробно рассказала о проблемах в отношениях с экс-супругом, которые могли стать причиной такого поведения. Андерсон считает, что ее 21-летний сын Брэндон Ли лишь хотел помочь отцу.

«Мой сын испугался за свою жизнь и действовал из соображений самообороны. Никто не может даже представить, сколько разочарований этот человек (Томми Ли – прим.ред.) принес нашей семье. Он болен. Его действия отчаянны и унизительны – это катастрофа, выводящаяся из-под контроля. Он не ведет себя как отец, но в этом нет ничего нового… Алкоголизм – дьявол,» – написала актриса.

На страницах зарубежного портала TMZ появился ответ Томми Ли своей бывшей супруге, в котором тот опроверг пристрастие к алкоголю. «Я когда-нибудь причинял боль своим сыновьям в состоянии алкогольного опьянения? Нет. Моя невеста почти не пьет. Мы не употребляем тяжелые наркотики. Я счастливый и веселый парень. Постоянно шучу, а люди не понимают моих шуток. Хотел получить от сына извинения,» – ответил барабанщик рок-группы Motley Crue.


Томми рассказал, что Брэндона разозлили его комментарии в прессе о прошлых отношениях с Памелой Андерсон. Полиция расследует инцидент, но обвинения пока никому не предъявлены.

Пока бывший муж Памелы Андерсон разбирается в отношениях с сыном, сама звезда делится своей личной жизнью с журналистами. На данный момент она встречается с 32-летним футболистом Адилем Рами и носит ланчи Джулиану Ассанжу в посольство Эквадора в Лондоне. В ее романтической коллекции были ухаживания Сильвестра Сталлоне и приглашения в Россию лично… от Владимира Путина.

Подробности своей личной жизни Памела Андерсон рассказала на британском шоу Пирса Моргана Life Stories, полный выпуск которого выйдет на английском канале ITV уже в эту субботу. Близкий контакт с президентом РФ, о котором Памела рассказала на эфире, удивил всех и даже ведущего, который назвал ее одной из самых непредсказуемых звезд.

Пока полный выпуск программы не вышел, из рассказа Пирса Моргана и кратких выдержек из интервью Памелы, которые получили в свои руки журналисты The Sun, известно не много. Оказывается, после того как актриса несколько раз приезжала в Россию по делам защиты окружающей среды, она была лично приглашена на инаугурацию Владимира Путина в 2012 году. «Между нами ничего не было, но… он хотел, чтобы я приехала на инаугурацию и вручила ему цветы. Тогда я этого не сделала, но… очевидно, что мы с ним часто оказывались в одно и то же время в одном и том же месте.»



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Добавлено: 10 мар 2018 в 07:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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