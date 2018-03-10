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Племянника Элизабет Херли ударили ножом в спину на улице Лондона


Добавлено: 10 мар 2018 в 18:36, Категория: Шоу-бизнес
Племянника Элизабет Херли ударили ножом в спину на улице Лондона

Элизабет Херли с племянником Майлзом

21-летний Майлз Херли стал жертвой неизвестных злоумышленников в Лондоне – юношу привезли в больницу с несколькими ножевыми ранениями в спину. Сообщается, что вместе с ним пострадал еще один человек.

По предварительным данным, несколько нападавших, чьи личности не известны, вышли из машины и набросились на двух мужчин на улице. Нападение произошло недалеко от парка Баттерси на юго-западе британской столицы.

Элизабет Херли с племянником Майлзом

52-летняя Элизабет Херли на своей странице в Twitter прокомментировала случившееся, поблагодарив медиков, стражей порядка и фолловеров в сети.

Мой 21-летний племянник подвергся жестокому нападению в Лондоне в четверг вечером. Полиция и медицинская служба были на высоте. Спасибо за все ваши сообщения. Это ужасное время для него (Майлза – прим.ред.) и всей нашей семьи. Полиция ищет свидетелей, – написала британская актриса.

Майлз Херли

Известно, что Майлз Херли сотрудничает с модельным агентством и делает некоторые успехи: юноша был замечен на обложках и страницах глянца, снимался в рекламных кампаниях Dolce & Gabbana и других брендов.



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Добавлено: 10 мар 2018 в 18:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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