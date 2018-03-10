Полицейские обнаружили в Карачаево-Черкессии тайник с оружием

Полицейские обнаружили в скальном массиве близ станицы Красногорской Карачаево-Черкессии тайник с оружием и патронами. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД. Читайте по теме

Московская полиция обнаружила крупный тайник с оружием

Информацию о тайнике передал правоохранителям ранее судимый житель города Усть-Джегута на возмездной основе. Он рассказал, что оружие и боеприпасы принадлежали уничтоженному в 2009 году боевику.

«В углублении скалы были обнаружены и изъяты автомат Калашникова калибра 7,62 мм, карабин конструкции «Мосина» калибра 7,62 мм, 2 гранаты Ф-1 с запалами, магазин к автомату Калашникова калибра 7,62 мм», — говорится в сообщении на сайте МВД.

Кроме того, были изъяты 70 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, 68 автоматных патронов калибра 7,62 мм, 45 автоматных патронов калибра 5,45 мм, самодельная бомба и четыре охотничьих патрона.

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