"Позорный поступок": украинские военные устроили внутренние разборки на Донбассе

Двое военнослужащих вооруженных сил Украины устроили стрельбу возле города Славянск.Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции на Донбассе."Хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны", - доложили в пресс-центра штаба АТО."Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности", — отмечается в сообщении.