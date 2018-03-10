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Россия против США: А ведь это — победа!


Добавлено: 10 мар 2018 в 06:43, Категория: Новости на сегодня
Россия против США: А ведь это — победа!

Как сообщалось, вчера в сенате США призвали к переговорам с Россией из-за доклада Путина о новом оружии

Невероятно, но 1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин, похоже, объявил о победе в гонке вооружений (для начала), затеянной США почти 80 лет назад.

Судя по всему, нам можно не бояться громко говорить об этом, опасаясь какого-нибудь неожиданного хода врага, способного снова восторжествовать. Объективные признаки говорят о необратимости нашего возрождения, начавшегося с официальной фиксации этой победы.

Главные политические инструменты США (Запада) — коварство, подлость и обман. Они не умеют честно конкурировать и побеждать. Санкции и Олимпиада тому яркий пример. Тем самым, тратя ресурс на разрушение чужого, они отнимают от собственного развития.

Пресловутая «холодная война» также сопровождалась грандиозными мошенничествами: объявление себя победителем во Второй мировой войне, «первый человек на луне», «звездные войны» (СОИ)…

Но нет худа без добра. Честно вкалывая в заведомо нечестной борьбе, пытаясь не отстать от США, прежде всего, в военной сфере, СССР создал такой мощный оборонно-промышленный комплекс, такой задел, что опередил свое время. Победу у него в последний момент украли коварство Запада и предательство глупцов (Горбачевых, Ельциных, Чубайсов…).

Однако научная школа, конструкторская мысль, перспективные разработки и превосходные кадры, даже после чудовищной катастрофы 90-х (клинической смерти), сохранили заложенный потенциал самосохранения и развития.

«Победа» в холодной войне, которую США якобы завершили переворотом в СССР в 91-м году, оказалась неполной и сыграла с ними злую шутку. Прекращение гонки вооружений представилось автоматическим, ввиду юридического исчезновения соперника путем расчленения. Оставалось добить морально (переформатировав антисоветизм холодной войны в русофобию — гибридной) и физически. Но… из-под руин СССР, из небытия 90-х, как птица Феникс из пепла, восстал гордый, прекрасный и достойный преемник — Россия.

Сказать, что ей мешали подняться с колен — не сказать ничего. Войны — вывод капиталов — теракты — снова войны — уничтожение союзников — продвижение НАТО — опять войны — демонизация — санкции…

И если после такой сконцентрированной по времени и ожесточенности агрессии против нашей страны Президент Путин, наконец-то, позволил себе заявить: «Растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете…», значит, восстановленные под страшным прессом силы имеют невероятный запас прочности («крепости адамантовой»), значит, «гарантия» — железобетонная… броня.

Доказано: слова Владимира Путина являются эталоном достоверности и надежности.

Это — первый объективный признак бесповоротного возрождения России.

Кстати, слова Путина о мире прозвучали, как вызов силам зла, готовившим планете войну.

Например, Обама с трибуны ООН произнес (по сути, предсказывал, подготавливал) примерно следующее: люди разных религий и национальностей не могут жить в мире долго. А Клинтон в предвыборную кампанию заявляла избирателям с улыбкой хелоувинной тыквы, что США не позволят подниматься новым силам: Китаю и России. «Демократические» избиратели, цивилизованные варвары, аплодировали ей (не задаваясь вопросами: «на основании чего»? и «по какому праву»?).

Все, кто задаются вопросом: «не вызовет ли заявление Путина гонку вооружений?», ошибаются — гонка вооружений завершена сегодня. Дальше будет (если «когда-нибудь будет») другая гонка и другая история.

Второй признак: «переворот унижения» на Украине.

Запад сканировал обстановку и знал примерные темпы роста России, поэтому раньше времени совершил переворот в братской стране, чтобы помешать, сбить дыхание, остановить. Не дать перейти в «новый технологический уклад». Да, оттянул неизбежное на пару лет, но все равно получил «сюрприз». Под надзором рассыпанных по всей стране иностранных агентов (политиков, бизнесменов, НКО и прочих ВШЭй), Путин сумел не проколоться и скрыть реальные успехи. Конспирация была чрезвычайной. Осторожность в высказываниях требовала абсолютной дисциплины. Это приводило нас, патриотов, в отчаяние.

Мы очень давно ждали чего-то подобного — таких конкретных, обнадеживающих слов. И как же изводно долго тянулось ожидание! Сколько было страданий! Мы же, как и Запад, были в относительном неведении положения дел по восстановлению независимости страны.

Теперь все! Праздник!

Третьим объективным признаком возрождения России можно назвать оптимизм Президента Путина в последнее время. В послании федеральному собранию, в Калининграде и в Нижнем Тагиле он охотно и открыто говорит о перспективах, о ближайших позитивных изменениях. Конечно, в очень сдержанной манере (что поделать — привычка конспирироваться), но люди понимают, что даже такой осторожный, скромный оптимизм его — это взрыв, салют. Это полный выход из тени. Значит, для радости время пришло. Можно давать обещания! Можно вселять уверенность! Можно рассчитывать на «светлое будущее»!

Теперь ждем «нового правительства» (САМ обещал) и «старой» культуры.

Других признаков возрождения нашей Родины еще много, будьте уверены.

Единственное, что помешало нам осознать степень происходящего и начать прыгать от счастья — это ужас от предчувствия чуть не начатой американцами войны, заставившей миролюбивого человека рассказывать о грозном оружии, и его знаменитая, усыпляющая сдержанность, объяснимая желанием не переступить нечеткую черту между констатацией преимущества и глумливым празднованием победы в стиле США. Он же беспокоится о психическом состоянии врага, о сохранении им «лица».

Владимир Путин — вежлив всегда. И поэтому еще какое-то время нам придется терпеть лай и укусы «партнеров».

Спасибо, г-н Президент.

Опередившим время посвящается.

Павел Гортаков, cпециально для «Русской Весны»



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Добавлено: 10 мар 2018 в 06:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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