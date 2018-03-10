Шведская принцесса Мадлен родила девочку

В пятницу, 9 марта, 35-летняя шведская принцесса Мадлен родила третьего ребенка. Младшая дочь короля Карла XVI Густава родила своему супругу — американскому бизнесмену Кристоферу О’Нилу дочь. Девочка стала десятым претендентом на престол Швеции.



«Принцесса Мадлен родила 9 марта в 00.41 девочку», — говорится в официальном заявлении. Вес новорожденной составляет 3465 граммов, рост — 50 сантиметров. Известно, что муж принцессы Мадлен присутствовал на родах.

Супруги уже воспитывают четырехлетнюю принцессу Леонор и двухлетнего принца Николаса. «Мы в восторге от нового члена семьи. Леонор и Николас с нетерпением ждут встречи с младшей сестрой,» – цитируют Кристофера О’Нила представители королевского дома.

Младшая дочь шведского короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии Мадлен с мужем и детьми живет в Лондоне, но родить решила в Швеции, где также на свет появился принц Николас.

Раннее в СМИ рассказывали о свадьбе королевских особ. Торжественная церемония состоялась в столице страны Стокгольме в присутствии почти 500 гостей из Европы и Америки. На невесте было роскошное белоснежное платье от Валентино с неимоверно длинным шлейфом в 4 метра. К алтарю ее подвел отец, король Швеции Карл Густаф XVI. Жениха и невесту сопровождали гимны на шведском и английском языках в исполнении экс-участницы Roxette Мари Фредрикссон и звезды бродвейского мюзикла «Призрак оперы» Питера Джобака. Мадлен зачитала клятвы верности и любви на шведском, а Кристофер — на английском.

30-летняя Мадлен не является наследницей престола — она младшая дочь короля Карла Густфа и королевы Сильвии. Но, мы знаем, в современном мире уже не нужно быть обязательно королевской крови, чтобы выйти замуж за принца или жениться на принцессе — пусть даже это наследник престола. 38-летний О’Нилл является партнером компании Noster Capital и там же возглавляет исследовательский отдел. С принцессой он познакомился через общих друзей в Нью-Йорке в 2011 году, и уже осенью 2012 года пара объявила о помолвке.