В Воздушно-десантных войсках большое внимание уделяется подготовке специалистов воздушно-десантной службы

Развитие Воздушно-десантных войск зависит от качества военно-профессиональной подготовки специалистов по воздушно-десантной подготовке, их уровня обученности, который позволяет готовить подразделения к выполнению боевых задач, а также надёжной учебно-материальной базы, без которой невозможно добиться стабильных высоких результатов в воздушно-десантной подготовке.

Создание и развитие тренажёров, технических средств обучения с программным обеспечением и возможностью моделирования действий, максимально приближенных к реальным, остается одной из главных задач, стоящих перед военной наукой в данном направлении.

Тенденция внедрения в процесс воздушно-десантной подготовки перспективных тренажёров обеспечит целенаправленную подготовку личного состава вместе с принятием на вооружение новых образцов вооружения военной и специальной техники до их поступления в войска.

Организация процесса одиночной подготовки военнослужащих, подготовки расчётов, экипажей, взводов с интегрированием в неё современных тренажёров и обучающих систем существенно влияет на быстроту и качество обучения.

Обучение возможно, как по индивидуальным заданиям, формируемым для каждого обучаемого, так и по фиксированным типовым заданиям для всех.

В настоящее время в войсках продолжается совершенствование воздушно-десантной подготовки параллельно с ожидаемым развитием воздушно-десантной техники, поступающей в ВДВ. Имеющиеся наработки и создание перспективных средств обучения позволят качественно готовить личный состав, технику и вооружение к десантированию.