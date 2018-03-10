Ведущая NBC считает, что Путина нельзя «перемудрить»

Речь идет о Мегин Келли, которая взяла интервью у главы российского государства Владимира Путина.

Она рассказала об общении с Путиным в эфире National Broadcasting Company. Келли отметила его ум. По ее словам, общаясь с ним, сразу складывается впечатление, что он самый умный в любой компании. Она сказала, что не следует пытаться его перемудрить, потому что едва ли получится.

В интервью Путин поделился своим мнением об отношении американского лидера Дональда Трампа к нему; рассказал о том, что не пользуется такими социальными сетями, как Twitter; заявил, что Россия не поощряет вмешательство в политические процессы в других странах.