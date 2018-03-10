За год россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку автомобилей б/у

Показать меню
Актуально
Командующий ВДВ поздравил военнослужащих-женщин и гражданский персонал воинских - 19:49 Командующий ВДВ поздравил военнослужащих-женщин и гражданский персонал воинских частей и соединений с Международным женским днем Епанчинцев: желание продолжить работу в "Спартаке" есть, решение за руководством - 20:00 Епанчинцев: желание продолжить работу в Путин отметил мастерство номинантов актерской премии «Фигаро» - 20:22 Путин отметил мастерство номинантов актерской премии «Фигаро» При крушении самолета Ан-26 в Сирии погибли три военнослужащих с Кубани - 20:29 При крушении самолета Ан-26 в Сирии погибли три военнослужащих с Кубани Беженцы и журналисты попали под минометный обстрел в Восточной Гуте - 20:48 Беженцы и журналисты попали под минометный обстрел в Восточной Гуте Праздничное перемирие: в штабе АТО сообщили хорошую новость с Донбасса - 21:00 Праздничное перемирие: в штабе АТО сообщили хорошую новость с Донбасса Участники операции в Донбассе вернули Порошенко боевые награды - 21:21 Участники операции в Донбассе вернули Порошенко боевые награды Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов - 21:29 Жестокие бои в Алеппо: Турки и боевики ССА захватили один из крупнейших городов курдского Африна (ФОТО) Минэнерго России и ЕС обсудили планы Украины арестовать активы Газпрома – СМИ - 21:42 Минэнерго России и ЕС обсудили планы Украины арестовать активы Газпрома – СМИ Рязанское отделение ДОСААФ России провело студенческую «Зарницу» - 22:15 Рязанское отделение ДОСААФ России провело студенческую «Зарницу» СМИ: в украинском футболе грядут серьезные перемены - 23:01 СМИ: в украинском футболе грядут серьезные перемены Кадыров поздравил женщин с 8 марта - 23:08 Кадыров поздравил женщин с 8 марта Тест FashionTime.ru: к какому типу женщин вы относитесь - 23:22 Тест FashionTime.ru: к какому типу женщин вы относитесь Мужской футбол в женский день: ЦСКА проиграл "Лиону" в матче Лиги Европы - 23:42 Мужской футбол в женский день: ЦСКА проиграл Нынешних поставок вооружений Украине достаточно, — американский генерал - 23:43 Нынешних поставок вооружений Украине достаточно, — американский генерал Тренер "Лиона": не испытываю волнения перед ответным матчем Лиги Европы с ЦСКА - 00:00 Тренер Пьяный мужчина открыл стрельбу из винтовки в Ленобласти - 00:15 Пьяный мужчина открыл стрельбу из винтовки в Ленобласти
» » За год россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку автомобилей б/у

За год россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку автомобилей б/у


Добавлено: 10 мар 2018 в 18:08, Категория: Новости на сегодня
За год россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку автомобилей б/у

В 2017 году россияне потратили на покупку подержанных автомобилей в общей сложности 2,3 трлн рублей, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». По его данным, свыше 90% покупок из этой суммы (2,1 трлн рублей) пришлось на иностранные машины с пробегом. Оставшиеся примерно 10% (или 219 млрд рублей) ушли на приобретение продукции «АвтоВАЗа».

Лидером по популярности стала японская Toyota (370 млрд рублей), второе место занимает российская Lada (200 млрд рублей), третье – Mercedes-Benz (около 160 млрд рублей).

Также спросом на вторичном автомобильном рынке в РФ пользуются Nissan, BMW, KIA, Hyundai и Volkswagen.



Материалы по теме:

Россияне накопили рекордные 29,5 трлн рублей
Кабмин одобрил проект бюджета на 2018-2020 годы
Российские жители с начала года приобрели новых автомобилей на 1,45 трлн. рублей
На российском авторынке возобновилось падение продаж
Добавлено: 10 мар 2018 в 18:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Путин: обвиняемые во вмешательстве в выборы в США с тем же успехом могли быть американцами

Путин: обвиняемые во вмешательстве в выборы в США с тем же успехом могли быть американцами

СРОЧНО: Житель Дагестана застрелил двух бойцов Росгвардии (+ВИДЕО)

СРОЧНО: Житель Дагестана застрелил двух бойцов Росгвардии (+ВИДЕО)

Жена Колина Ферта Ливия подтвердила свой роман с журналистом и заявила на бывшего любовника в полицию

Жена Колина Ферта Ливия подтвердила свой роман с журналистом и заявила на бывшего любовника в полицию

Один из величайших итальянских футболистов всех времен решил завершить карьеру

Один из величайших итальянских футболистов всех времен решил завершить карьеру

Загрузка...



Лента новостей
В Рощинском гарнизоне ЦВО прошли тренировки по антитеррору - 17:50 В Рощинском гарнизоне ЦВО прошли тренировки по антитерроруВ Турции объяснили покупку С-400 вместо Patriot - 17:36 В Турции объяснили покупку С-400 вместо PatriotВ зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»: появились фото - 17:08 В зоне АТО ликвидировали боевика «Гомера» из «Оплота»: появились фотоЕвгения Феофилактова очень дорожит своей собачкой - 16:57 Евгения Феофилактова очень дорожит своей собачкойБаскетболист "Реала" Фабьен Козюр признан MVP 25-го тура Евролиги - 16:43 Баскетболист На Балтийском флоте проходит полевой сбор с подразделениями войсковой ПВО - 16:36 На Балтийском флоте проходит полевой сбор с подразделениями войсковой ПВОЛауреат "Оскара-2018" Гильермо дель Торо развелся с женой после 30 лет брака, но скрывал эту - 16:35 Лауреат Путин не стал комментировать слова спецпредставителя по безопасности Крутских - 16:29 Путин не стал комментировать слова спецпредставителя по безопасности КрутскихПорошенко готовится к жёсткой «зачистке» Донбасса - 16:28 Порошенко готовится к жёсткой «зачистке» ДонбассаБрежнева продемонстрировала свою фигуру в сексуальном платье - 16:21 Брежнева продемонстрировала свою фигуру в сексуальном платьеПрезидент РФ поделился давними мыслями о преемнике - 15:41 Президент РФ поделился давними мыслями о преемникеСамарский минкульт предложил «Современнику» извиниться за Ефремова - 15:41 Самарский минкульт предложил «Современнику» извиниться за ЕфремоваСМИ узнали размер «гонораров» Скрипаля за встречи с МИ-6 - 15:40 СМИ узнали размер «гонораров» Скрипаля за встречи с МИ-6МВФ: Цены на газ для украинцев необходимо повысить - 15:22 МВФ: Цены на газ для украинцев необходимо повысить
Последние новости
Украинские неонацисты обещают блокировать все российские дипучреждения - 19:22 Украинские неонацисты обещают блокировать все российские дипучреждения «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера - 19:15 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера Панянка-Селянка - 153 выпуск - Украина-Польша (09.03.2018) - 19:03 Панянка-Селянка - 153 выпуск - Украина-Польша (09.03.2018) Ани Лорак показала в сети редкое семейное фото - 18:50 Ани Лорак показала в сети редкое семейное фото Племянника Элизабет Херли ударили ножом в спину на улице Лондона - 18:36 Племянника Элизабет Херли ударили ножом в спину на улице Лондона Американка Шиффрин выиграла слалом на этапе КМ в Германии - 18:36 Американка Шиффрин выиграла слалом на этапе КМ в Германии Дамаск объявил о найденном у боевоков запасе химического оружия - 18:21 Дамаск объявил о найденном у боевоков запасе химического оружия ГПСУ: примем решение о пропуске Собчак в Крым на границе - 18:15 ГПСУ: примем решение о пропуске Собчак в Крым на границе Минобрауки РФ прокомментировало отказ от членства в ЦЕРН - 18:08 Минобрауки РФ прокомментировало отказ от членства в ЦЕРН За год россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку автомобилей б/у - 18:08 За год россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку автомобилей б/у Биатлонистки из РФ получили паралимпийские медали - 18:08 Биатлонистки из РФ получили паралимпийские медали Украинским пограничникам вверили судьбу агитпоездки Собчак в Крым - 18:08 Украинским пограничникам вверили судьбу агитпоездки Собчак в Крым Путин назвал некоторые высказывания Пескова «пургой» - 18:07 Путин назвал некоторые высказывания Пескова «пургой»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"