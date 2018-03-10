За год россияне потратили 2,3 трлн рублей на покупку автомобилей б/у

В 2017 году россияне потратили на покупку подержанных автомобилей в общей сложности 2,3 трлн рублей, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». По его данным, свыше 90% покупок из этой суммы (2,1 трлн рублей) пришлось на иностранные машины с пробегом. Оставшиеся примерно 10% (или 219 млрд рублей) ушли на приобретение продукции «АвтоВАЗа».

Лидером по популярности стала японская Toyota (370 млрд рублей), второе место занимает российская Lada (200 млрд рублей), третье – Mercedes-Benz (около 160 млрд рублей).

Также спросом на вторичном автомобильном рынке в РФ пользуются Nissan, BMW, KIA, Hyundai и Volkswagen.