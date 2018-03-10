Замгоссекретаря США посетит Канаду для подготовки саммита G7

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Томас Шеннон два дня пробудет в Канаде.

Он посетит ее 11 марта. Там Шеннон поучаствует в подготовке июньского саммита G7. Такую информацию сообщил государственный департамент Соединенных Штатов.

По данным РИА Новости, замгоссекретаря поучаствует в заседании, которое направлено на подготовку грядущей встречи глав внешнеполитических ведомств государств «Большой семерки». Она не международная организация и не основана на международном договоре. Все решения, которые там примут участники, не имеют обязательной силы. В основном, там определяют намерения сторон, затем они придерживаются согласованной линии, решают актуальные глобальные вопросы.