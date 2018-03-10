Жена Колина Ферта заявила на бывшего любовника в полицию

Жена 57-летнего Колина Ферта стала жертвой преследования. 48-летняя Ливия Джуджолли, которая замужем за британским актером больше 20 лет и вместе с ним растит двух сыновей, подтвердила роман с 55-летним журналистом Марко Бранкаччиа, который продолжил добиваться возлюбленной и дальше.



Когда пара переживала кризис и решила на время разойтись, чтобы разобраться с проблемами в личной жизни, Ливия вступила в непродолжительную связь с журналистом. Когда жена Ферта прервала с ним все связи, мужчина не стал сдаваться, а продолжил преследовать ее. Как сообщают представители пары, есть доказательства, которые подтверждают историю.

«Несколько лет назад Колин и Ливия приняли решение разойтись. В то время у Ливии была непродолжительная связь с ее давним другом, господином Бранкаччиа. Но супруги воссоединились. Однако господин Бранкаччиа в течение нескольких месяцев преследовал Ливию, есть доказательства. По понятным причинам супруги не хотели предавать эту историю огласке,» — цитирует The Times представителей семьи Ферт.

Супружеская пара не временила, и обратилась в правоохранительные органы, обвинив журналиста, работающего в итальянском информационном агентстве ANSA, в преследовании. Однако, сам Марко Бранкаччиа совсем другого мнения о происходящем и утверждает, что Ливия хотела остаться с ним.

«Она хотела оставить Колина ради меня. Мое «преследование» выражалось в двух сообщениях в WhatsApp и электронном письме. Я писал ей, когда она разорвала наши отношения в июне 2016 года. Я написал Колину письмо о наших с Ливией отношениях, о чем теперь жалею, а она подала на меня жалобу, потому что боится, что я могу предать огласке ее рассказы о браке и работе. За год наших отношений она отправила мне несколько сотен сообщений о своих чувствах, фотографии, видеозаписи и даже дневник,» утверждает журналист.