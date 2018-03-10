Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Тери Хэтчер опровергла слухи о жизни в фургоне

Недавно таблоид Star сообщил о том, что звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Тери Хэтчер бедствует и не может найти жилье, из-за чего ей пришлось жить в фургоне. Правда, сама 53-летняя актриса не согласна с такими новостями и поспешила опровергнуть слухи. Она дала интервью, в котором сообщила о положении дел.



«На обложке Star увидела заголовок о том, что я теперь бездомная и живу в фургоне. Это абсолютная ложь. Я не на мели, хорошо инвестировала деньги и не живу в фургоне,» – сказала Тери.

Актриса объяснила, что фургон сфотографировали у ее дома, когда она участвовала в съемке для YouTube. «Мой адвокат заявил журналистам: «Вы не можете писать такое, потому что она участвовала в съемке. Да, это ее фургон, но у нее есть еще много домов по всей стране», – развеяла слухи Хэтчер.

Напомним, что раннее звезда делилась с интервьюерами о насилие, которое та пережила в детстве. Правду о нанесенной травме, когда Тери было всего семь лет, Хэтчер рассказала в день международной борьбы с насилием по отношению к женщинам, который инициировала ООН.

«Я была убеждена, что во всем виновата я. Потому я никому ничего не говорила и старалась жить с этой тайной дальше, — сказала 49-летняя актриса. «Мама чувствовала и видела, что с ее дочкой что-то происходит и старалась держать меня подальше от моего дяди (именно он и надругался над маленькой Тери)». По словам актрисы в ее семье никто не хотел знать, что произошло и все предпочитали хранить молчание, потому что боялись всеобщего осуждения.



Положить конец молчания Хэтчер решила тогда, когда из-за сексуальных домогательств ее дяди покончила жизнь самоубийством другая девочка. Как утверждает Тери, тогда она почувствовала, что пора остановить преступления, которые совершал Хэйес Стоун с другими подростками. Показания Хэтчер были приобщены к делу об обвинении Стоуна в педофилии. Позже мужчину засудили на 14 лет заключения.

Впервые публично о страшной тайне детства Тери рассказала в 2006 году во время интервью журналу Vanity Fair.

В день международной борьбы с насилием по отношению к женщинам, который инициировала ООН, Хэтчер призвала женщин, страдающих от насилия перестать замалчивать проблему. Актриса уверена, что осуждение общества – это то, что должен испытать каждый преступник, а не жертва.

«Я одна из тех женщин, которая на протяжении всей своей жизни боролась с голосом в своей голове, который винил меня за все, что со мной произошло. Этот голос занижал мою самооценку, лишал меня самоуважения и счастья. Пора менять статистику и открыто говорить о насилии, которое совершается во многих семьях», — сказал Хэтчер во время своего выступления в Нью-Йорке.