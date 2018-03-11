«Апокалипсис сегодня»: в Сети показали последствия «восстания машин» (ВИДЕО)

В Сети стремительно набирает популярность постапокалиптическое видео, сделанное YouTube-каналом NIXOLAS.
На записи запечатлен мир, захваченный роботами SpotMini. Планета превратилась в безжизненную пустыню, населенную техникой BostonDynamic и лишенную каких-либо признаков жизни.
Единственным противником роботов осталась лишь «мать-природа»: в конце ролика видно, как SpotMini сдувает сильным ветром.
Большинство посетителей канала остались в восторге от «восстания машин».
«Хахаха! Это забавно! Молодцы», — написал Marie-Soleil.
«Идеально», — прокомментировал ролик IDEM FRQC.
Однако есть и те, кто остался не очень доволен увиденным.
«От просмотра этого мне по какой-то причине нехорошо», — пишет один из пользователей.