Баскетболисты "Клипперс" победили "Орландо" в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" на своем паркете обыграл "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе в субботу, завершилась со счетом 113:105 (30:27, 26:31, 31:31, 26:16) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным с 25 очками стал Лу Уильямс. У гостей 24 очка набрал Джонатон Симмонс, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).

Для "Орландо" это поражение стало четвертым подряд.