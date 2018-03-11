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Белый дом допустил приезд Ким Чен Ына в Вашингтон


Добавлено: 11 мар 2018 в 18:36, Категория: Новости на сегодня
Белый дом допустил приезд Ким Чен Ына в Вашингтон

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах допустил в эфире телеканала ABC News, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Вашингтоне.

Напомним, ранее советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Чон Ый Ен рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын через южнокорейскую делегацию предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу в ближайшее время, Трамп предложение принял. Дональд Трамп допустил, что переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном могут привести к грандиозной политической сделке.

Представитель Белого дома заявил: «Пока мне нечего объявить, время и место еще будет определено… Ничего не исключается».

При этом Шах счел маловероятным визит американского лидера в Северную Корею: «Не думаю, что это вероятно, но еще раз, ничего не буду исключать».



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Добавлено: 11 мар 2018 в 18:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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