Боец ВС ДНР взят в плен: полная сводка о военной ситуации в ДНР за 10—11 марта

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки украинское оккупационное командование вновь не обеспечило в полном объеме соблюдение подчиненными боевиками режима прекращения огня.

На Донецком направлении обстрелу подвергся район населенного пункта Саханка, по которому противник применил минометы калибром 120 мм, выпустив 10 мин.

Всего зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны украинских оккупантов, что свидетельствует о нежелании украинского оккупационного командования выполнять достигнутые договоренности.

Как я уже и говорил, в последнее время на линии боевого соприкосновения значительно активизировались разведывательные группы сил специальных операций противника, в особенности на Мариупольском и Горловском направлениях.

Цель этих действий — получение разведывательных данных о составе и положении наших войск, что в очередной раз подтверждает намерения противника возобновить широкомасштабные боевые действия на Донбассе.

Так, спецназ сил специальных операций ВСУ через завербованных граждан провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович. Для похищения военнослужащего силами ДРГ была использована женщина-агент, а также психотропные вещества.

После оказания на него воздействия и допроса украинскими разведчиками, Солоид был передан пропагандистам из 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ.