Боевики продолжают срывать перемирие: ранен боец ВСУ

В течение минувших суток боевики совершили пять обстрелов позиций ВСУ в результате чего один украинский военный ранен.

Отмечается, что на Луганском направлении оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра враг применил неподалеку Катериновки.

В Донецкой области боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82 мм минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Богдановки.