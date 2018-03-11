Более 1,1 тыс. выпускников учебных заведений Минобороны России прибудут в ЦВО в 2018 году

Более 1,1 тыс. выпускников высших военных учебных заведений Минобороны России прибудут для дальнейшего прохождения службы в Центральный военный округ (ЦВО) в 2018 году. Офицеры продолжат службу в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Сибири, на Урале и в Поволжье.

Освоиться в новой должности выпускникам помогут наставники, назначенные из числа наиболее опытных офицеров, с которыми проведены инструкторско-методические занятия. Во взаимодействии с муниципальными органами власти проработаны вопросы трудоустройства жен военнослужащих и размещения детей в детские сады.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.