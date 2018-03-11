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» » Британец Адам Йейтс победил на 5-м этапе веломногодневки "Тиррено – Адриатико"

Британец Адам Йейтс победил на 5-м этапе веломногодневки "Тиррено – Адриатико"


Добавлено: 11 мар 2018 в 20:08, Категория: Спорт
Британец Адам Йейтс победил на 5-м этапе веломногодневки "Тиррено – Адриатико"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Британец Адам Йейтс из команды из Mitchelton–Scott стал победителем пятого этапа многодневной велогонки "Тиррено – Адриатико" по дорогам Италии, которая входит в календарь Мирового тура.

Йейтс преодолел 178 км за 4 часа 16 минут 35 секунд. По 7 секунд победителю уступили ставшие вторым и третьим словак Петер Саган из BORA – hansgrohe и поляк Михал Квятковский из Sky.

Лучшим из россиян стал Сергей Фирсанов из "Газпром-Русвело" (+38 секунд, 19-е место).

Генеральную классификацию возглавил Квятковский, 3 секунды ему проигрывает итальянец Дамиано Карузо (BMC), 23 секунды – испанец Микель Ланда из Movistar.

Шестой этап многодневки протяженностью 153 км пройдет в понедельник.



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Добавлено: 11 мар 2018 в 20:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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