«Чудовищный провал»: предан огласке козырь, который Порошенко подарил России в газовой войне

Россия – Украина, последние новости сегодня – 11 марта. Украинские эксперты заявили о «чудовищном дипломатическом провале» президента страны Петра Порошенко в деле газового противостояния с Россией.

По словам украинского юриста Ярослава Турчина, «чудовищным провалом» Порошенко является заявление после решения международного Стокгольмского арбитража по России.

Эксперт считает, что слова украинского лидера могут стать поводом для пересмотра судебного приговора: Порошенко умудрился выступить с благодарностью за «справедливый, объективный и независимый судебный процесс» в адрес министра обороны Швеции Петера Хультквиста.

Напомним, Стокгольмский арбитраж признал претензии «Нафтогаза» обоснованными и присудил «Газпрому» выплату украинской компании в размере 4,6 млрд долларов.

Украинский юрист Андрей Портнов, комментируя данное заявление Порошенко, отметил, что «длинный язык» украинского лидера может послужить поводом для Москвы сослаться на его слова благодарности и заявить об ангажированном решении суда.

По мнению юриста, теперь российская сторона имеет право заявить о факте давления на суд.

Украинские эксперты не сомневаются, что слова Порошенко стали результатом его собственной некомпетентности, поскольку министр обороны Швеции не имеет никакого отношения к работе Стокгольмского арбитража — организации, являющейся нейтральной и международной.