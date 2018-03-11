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День 11 марта в истории


Добавлено: 11 мар 2018 в 00:35,
День 11 марта в истории

День работника органов наркоконтроля.

Этот профессиональный праздник установлен указом Президента РФ от 16 февраля 2008 года. В этот день в 2003 году указом главы государства был создан Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Позднее он был переименован в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году службы была ликвидирована, а её функции были переданы МВД РФ. В составе центрального аппарата министерства было создано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, которое возглавляет генерал-майор Андрей Храпов.

В 2017 году правоохранительными органами было зарегистрировано более 208 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 3,7% больше чем в 2016 году.

День работников геодезии и картографии.

Установлен указом Президента РФ от 11 ноября 2000 года. Отмечается во второе воскресенье марта.

Самые ранние планы и описания российских земель датируются ХIV веком. Первый «чертеж московских земель», геометрически охарактеризовавший Россию, был выполнен в 1497 году. В XVI веке, в период правления Ивана Грозного, было составлено первое руководство по геодезии, которое называлось «Книга, именуемая геометрия, или землемерие радиксом и циркулем… глубокомудрая, дающая легкий способ измерять места самые недоступные, плоскости, дебри».

Указ Петра I, подписанный императором в марте 1720 года, положил начало картографической съемке в России. Он посылал для съемок геодезистов и морских офицеров, а также  выписывал из-за границы гравёров для издания карт. Все собранные материалы передавались в Сенат.

В 1745 году был издан первый географический «Атлас Российский», состоявший из 19 карт губерний Российской империи и одной Генеральной карты страны.

Позднее составлением и изданием карт стала заниматься Академия наук. При Павле I эта функция перешла к военному ведомству.

В марте 1919 года было учреждено Высшее Геодезическое управление. После ряда реорганизаций, в 1967 году было создано Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

После распада СССР сформировано Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров РСФСР, которое осуществляло геодезическую и картографическую деятельность. Позднее был создан самостоятельный федеральный орган исполнительной власти — Федеральная служба геодезии и картографии Росси (с 2004 года — Федеральное агентство геодезии и картографии). В 2008 году обязанности по составлению карт были возложены на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

87 лет назад (1931) в СССР был утвержден Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне).

Первоначально к испытаниям на значок ГТО допускались мужчины старше 18 лет и женщины от 17 лет.  В 1934 году комплекс уже охватывал население страны от 10 до 60 лет.

В комплекс ГТО входили бег, прыжки, гимнастические упражнения, метание (диска, копья, толкание ядра и др.), плавание, лыжные гонки (для бесснежных районов — марш-бросок или велогонки) и стрельба (только для юношей).

Участник, в зависимости от уровня достижений, награждался золотым или серебряным значком ГТО, а выполняющие нормативы в течение несколько лет — «Почетным значком ГТО».

Система нормативов ГТО прекратила своё существование с распадом СССР,  в 1991 году.

В 2014 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дал старт проекта по возрождению ГТО в России.

184 года назад (1834) император Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах»

Согласно документу, каждое ведомство получило 10 разрядов униформ темно-зеленого или темно-синего цвета, а за сенаторами был «закреплён» красный цвет.

По цвету мундиров можно было легко определить принадлежность чиновника к конкретному ведомству. А его ранг определялся объемом шитья на мундире. У чиновников первого разряда они расшивались на воротнике, обшлагах и карманных клапанах.

Изготовить мундиры чиновники должны были за свой счёт, а они, особенно с золотой или серебряной вышивкой, стоили дорого.

Выходивший в отставку государственный служащий, который прослужил в ведомстве более 10 лет и не имел никаких нареканий, мог сохранить свой мундир.

Одновременно император Николай Iутвердил «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору».

В Колумбии пройдут парламентские выборы.

Конгресс, высший законодательный орган Колумбии, состоит из Палаты представителей и Сената. Срок полномочий парламента Колумбии —  4 года.

Палата представителей состоит из 166 депутатов, которые избираются по территориальным округам от каждого из департаментов Колумбии и ее столицы Боготы.

Сенат состоит из 102 членов, из них 100 сенаторов избираются по единому избирательному округу, а ещё два — как представители коренных народов Колумбии.

На Кубе пройдут парламентские выборы.

В Национальную ассамблею народной власти — однопалатный парламент — будут избраны 614 депутатов. Срок их полномочий — 5 лет.

14 лет назад (2004) в Мадриде (Испания) на железнодорожной станции «Аточа» произошла серия терактов.

В четырех пригородных поездах, прибывавших в утренний час пик на вокзал, практически одновременно взорвались 10 мощных бомб, начиненных гвоздями. В результате теракта погибли 192 человека,  1856 — получили ранения различной степени тяжести.

В 2007 году перед судом предстали 28 обвиняемых в этом теракте. Максимальные сроки тюремного наказания получили марокканцы Джамаль Зугам, установивший бомбу в одном из четырех поездов, и Осман Эль-Гнауи, который перевозил взрывчатку, а также испанец Эмилио Трасоррас, помогавший террористам раздобыть взрывчатые вещества.

15 лет назад (2003) в Гааге (Нидерланды) состоялось первое заседание Международного уголовного суда.

Этот первый и пока единственный постоянно действующий орган уголовной юстиции был создан на основе Римского статута, который был подписан в 1998 году. В компетенцию суда входит рассмотрение наиболее тяжких правонарушений: геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.

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Добавлено: 11 мар 2018 в 00:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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