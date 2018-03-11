День матери в Великобритании: Виктория и Дэвид Бекхэм провели выходные с родителями и детьми

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер и сыном Бруклином
Эти выходные Виктория и Дэвид Бекхэм провели в кругу семьи — с детьми и родителями, отмечая сразу два праздника. На субботу пришелся день рождения матери Виктории, а на воскресенье — День матери. Но обо всем по порядку.
Утро вчерашнего дня Виктория Бекхэм начала с поздравлений в адрес своей матери Жаклин Адамс, часть из которых появилась на страничке дизайнера в Instagram, где она подкрепила свои слова фотографиями из семейного архива.
С днем рождения, мама! Мы все тебя очень сильно любим!
Вечером же Виктория, Дэвид и их дети — прилетевший на выходные из США Бруклин, Ромео, Круз и Харпер — поздравляли Жаклин уже в ресторане.
На семейный праздник также приехали и другие дети именинницы — дочь Луиза с семьей и сын Кристиан.
Сегодня семейный праздник продолжился. Только поводом на этот раз послужил Mother's Day или Mothering Sunday, который в Великобритании отмечается в четвертое воскресенье Великого поста.