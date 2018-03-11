Донбасс: ВСУ вновь несут потери, есть убитые и раненые (ВИДЕО)

На Донбассе уничтожен один украинский оккупант, еще двое получили ранения.

Об этом соообщает пресс-центр штаба «АТО».

«На донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля — получил осколочные ранения», — говорится в сообщении.

По данным штаба «АТО», на луганском направлении получил ранение еще один украинский военнослужащий.