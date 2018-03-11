Галактионов: "Ахмат" создавал неплохие эпизоды, несмотря на кадровый дефицит

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Футболисты "Ахмата" в матче 22-го тура чемпионата России с московским ЦСКА создавали неплохие эпизоды, несмотря на кадровый дефицит, заявил главный тренер грозненцев Михаил Галактионов.

Встреча, прошедшая в воскресенье Грозном, завершилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА.

По всем статьям: разгромная победа ЦСКА над "Ахматом" в 22-м туре РФПЛ. Фото

"У нас были большие проблемы в обороне, из-за дисквалификации лишись Родолфо и (Андрея) Семенова. Анхель получил повреждение в Туле и выбыл на длительный срок. Сампайо был травмирован, практически лишились всей центральной зоны. Из тех игроков, которые были в строю, выбрали тех, у кого был хотя бы некоторый опыт игры в центре обороны", - сказал Галактионов, которого цитирует официальный сайт "Ахмата".

"В принципе, все голы получили из центральной зоны. (Бернард) Бериша болел всю неделю, и провел только несколько тренировок. (Аблае) Мбенг только приходит в себя после операции. Кадровый дефицит у нас имеется. Тем не менее, в первом тайме создавали неплохие эпизоды, но не реализовали их", – добавил тренер.