ГосЧС ожидает повышения уровня воды в реках

В связи с оттепелью и прогнозируемыми осадками ожидается повышение уровней воды в некоторых реках Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Повышение уровня воды на 0,5-1,5 метров ожидается на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.), на 0,1-0,6 метров – на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), на 0,5-1 метр на участке Днестра Галич-Залещинки, на 0,3-1 метр – на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.).

«Ожидается дальнейшее ослабление ледовых скоплений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики — верховья Днестровского водохранилища. 11-12 марта на р. Ворона возле г. Тысменица (Ивано-Франковская обл., Тысменицкий р-н.,). Ожидается дальнейшее продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,2 м над уровнем на 08 ч. 10 марта, выход воды на пойму с возможным превышением отметки начального затопления приречных зданий», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ГосЧС «декоммунизировали» 8 марта.

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