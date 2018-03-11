Ходорковский заявил, что испортил бюллетень надписью «Путин надоел»

Российский политик Михаил Ходорковский в своем микроблоге в Twitter заявил, что испортил свой бюллетень при голосовании на выборах президента России.

«Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию «Путин надоел»», — сказано в публикации.

Специально съездил на избирательный участок за 700 км чтобы начать протестную акцию «Путин #надоел ». Присоединяйтесь! pic.twitter.com/9EK25xB6Cf

— Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что Михаил Ходорковский привел боксера Владимира Кличко в пример президенту России Владимиру Путину.

Фото: Twitter