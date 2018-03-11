Хоккеист "Тампы" Кучеров забросил шайбу и победный буллит в матче с "Монреалем"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Тампы Бэй Лайтнинг" по буллитам обыграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Субботняя игра в Тампе завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). "Канадиенс" дважды выходили вперед благодаря шайбам Арттури Лехконена (5-я минута) и Алекса Гальченюка (23-я), но "Лайтнинг" смогли перевести игру в овертайм усилиями Тайлера Джонсона (14-я) и россиянина Никиты Кучерова (54-я), который позже стал автором победного броска в серии буллитов. Результативной передачей у "молний" отметился защитник Михаил Сергачев.

"Бостон Брюинз" в параллельном матче дома обыграл "Чикаго Блэкхокс" - 7:4 (2:2, 1:2, 4:0). У гостей результативную передачу себе в актив записал Артем Анисимов.

Результаты других субботних матчей:

"Филадельфия Флайерз" — "Виннипег Джетс" - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1),

"Баффало Сейбрз" — "Вегас Голден Найтс" - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).