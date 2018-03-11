Какой сериал посмотреть?

Сериальная индустрия настолько быстро сейчас развивается, что не успеваешь следить за последними новинками среди сериалов. Если вам нравятся запутанные истории, связанные с ложью и тайнами, детективными расследованиями и внутренними конфликтами главных героев, то рекомендуем вам посмотреть сериал «Семь секунд».

22 февраля 2018 года он был выпущен, Семь секунд сериал смотреть онлайн можно в любом сервисе, в настоящей момент вышло 10 эпизодов длительностью 60 минут. Завязка сюжета начинается с того, что у детектива Питера Яблонски в больнице рожает жена, к которой он спешит по скользкому зимнему шоссе. Отвлекшись на мгновение детектив сбивает своим автомобилем молодого юношу, получившему тяжелые травмы. Лихорадочно соображая, что делать дальше, Питер решает посоветоваться со своим боссом. Тот, известный своей циничностью, но рассудительностью, предлагает детективу воспользоваться своей должностью и представить ситуацию как несчастный случай. Питер соглашается на этот обман, так как у него молодая жена и только что родившийся ребенок, и он не может оставить их без своей поддержки, в случае признания в преступлении и отбывании наказания в тюрьме.

Сбитый Питером подросток остается лежать на обочине и медленно умирать, но по счастливой случайности его находят и отправляют в больницу. Такое развитие событий вынуждает Питера Яблонски и его босса свалить вину в преступлении на случайного проезжего. Возможно, ситуация не приняла бы такого накала, если бы подросток оказался простым среднестатистическим американцем. Но судьба распорядилась так, что старшеклассник был чернокожим, а в городе все сильнее обострялась ситуация среди чернокожих жителей, которые обвиняли правосудие в сокрытии белокожих преступников.