Касаткина и Винус Уильямс вышли в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина и американка Винус Уильямс преодолели барьер второго круга на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Касаткина, посеянная под 20-м номером, оказалась сильнее чешки Катерины Синяковой, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 6:2, 5:2 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

Восьмая ракетка турнира Уильямс взяла верх над румынкой Сораной Кырстей – 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.

Соперинца Касаткиной по третьему кругу определится в матче между американкой Слоан Стивенс (13-й номер посева) и белоруской Викторией Азаренко. Уильямс сыграет с победительницей встречи между ее младшей сестрой Сереной Уильямс и голландкой Кики Бертенс (29-й).