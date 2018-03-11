Кто родился 11 марта

Николай Васильевич Арефьев (69 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Избирался депутатом Государственной Думы II, IIIи VI созывов. За время работы в нижней палате парламента Николай Арефьев внес свыше 100 законопроектов и поправок в действующее законодательство.

Сергей Николаевич Коткин (62 год), член Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Неоднократно избирался депутатом Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, в 2012 — 2014 годах возглавлял региональный парламент. Представлял в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Ненецкого автономного округа.

Бувайса Хамидович Сайтиев (43 года), член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Заслуженный мастер спорта России. Один из самых титулованных борцов вольного стиля в мире: трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и четырехкратный чемпион России. После завершения спортивной карьеры, занимал пост вице-президента Академии борьбы им. Д.Г. Миндиашвили, был советником полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Инга Альбертовна Юмашева, член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Была телеведущей на канале «БСТ» (Башкортостан), на телеканалах «Россия» и «Россия 24». Работала на радиостанциях «Маяк» и «Вести ФМ».

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