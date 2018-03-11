МиГ-31 ВКС РФ провёл пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» (ВИДЕО)

Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» в заданном районе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», — отметили в ведомстве.

В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».